Programda Yıldız, şehrin kültür, turizm ve tanıtım alanındaki çalışmaları hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

EMITT 2025 Turizm Fuarı’nda Kahramanmaraş standına gösterilen yoğun ilgiden başlayarak kütüphaneler haftası etkinlikleri, Turizm Haftası organizasyonları, Elbistan Şehir Müzesi’nin yeniden açılışı, Germanicia Mozaik Müzesi projesi, Kahramanmaraş Kalesi restorasyonu ve Kültür Yolu Festivali hazırlıkları gibi konular masaya yatırıldı.

Yıldız, şehrin turizm potansiyelini artıracak çalışmalara dikkat çekerek, Kahramanmaraş’ın hem tarih hem gastronomi açısından zengin bir şehir olduğunu vurguladı. Ayrıca Türk Mutfağı Haftası etkinliklerinin Kahramanmaraş’ı gastronomi alanında ulusal ve uluslararası ölçekte ön plana taşıdığını ifade etti.

Deprem sonrası restorasyon çalışmalarına da değinen Yıldız, 2026 yılına kadar çok sayıda tarihî yapının yeniden ayağa kaldırılacağını, özellikle Germanicia Mozaik Müzesi Projesi ve Kahramanmaraş Kalesi restorasyonunun şehir turizmine büyük ivme kazandıracağını belirtti.

Son olarak “Ustalardan Miras ve Kahramanmaraş” fotoğraf yarışmasına da değinen Yıldız, bu tür kültürel etkinliklerin genç sanatçıları teşvik ettiğini ve şehrin kültürel hafızasına değer kattığını ifade etti.

Yeni yayın dönemine güçlü içeriklerle devam eden Haber Ötesi, Kahramanmaraş’ın kültür, sanat ve turizm alanındaki nabzını tutmayı sürdürüyor.