2026 yılı, resmi tatillerin dağılımı sayesinde uzun tatillerin yılı olmaya aday. Pek çok resmi tatil, hafta sonuna yakın tarihlere denk geldiği için çalışanlar sadece bir veya birkaç gün izin alarak günlerce dinlenebilecek.

Yılbaşı tatili (1-4 Ocak) perşembe gününe denk geliyor, cuma günü izin alanlar 4 günlük tatil yapabilecek.

Ramazan Bayramı (14-22 Mart) döneminde ise 4 gün izinle toplam 9 gün tatil imkânı var.

23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı (23-26 Nisan) için 1 gün izin almak, 4 günlük tatil anlamına geliyor.

1 Mayıs Emek ve Dayanışma Günü (1-4 Mayıs) cuma gününe denk geldiği için yine 4 günlük tatil fırsatı sunuyor.

19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı (16-19 Mayıs) haftasında pazartesi günü izin alarak 4 gün tatil yapmak mümkün.

Yılın en uzun tatili ise Kurban Bayramı (23-30 Mayıs) döneminde yaşanacak 2 gün izinle 8 günlük tatil yapılabilecek.

15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü (10-15 Temmuz) için 3 gün izin alınırsa 6 günlük tatil imkânı doğuyor.

30 Ağustos Zafer Bayramı pazar gününe denk geldiği için ekstra tatil fırsatı sunmazken, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı (29 Ekim-1 Kasım) için 1 gün izin alanlar 4 günlük tatilin tadını çıkarabilecek.

Bu nedenle 2026, izin günlerini doğru planlayanlar için seyahat, dinlenme ve aileyle vakit geçirme açısından en verimli yıllardan biri olmaya hazırlanıyor.