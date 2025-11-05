Olay, Atmalıkaşanlı Mahallesi'nde meydana geldi. Sabah erken saatlerde evden ayrılan Durmaz, akşam olmasına rağmen geri dönmeyince ailesi tarafından aranmaya başlandı. Gün boyu yapılan aramalardan sonuç alınamayınca durum AFAD ve jandarma ekiplerine bildirildi.

İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Mahalle sakinlerinin de destek verdiği arama çalışmasına yaklaşık 200 kişi katıldı. Ayrıca jandarma koordinasyonuyla Malatya’dan havalanan insansız hava aracı (İHA) da bölgeyi havadan taradı.

Saatler süren arama çalışmalarının ardından, yaşlı adam akşam saatlerinde evine yakın dere yatağında bulundu. Sağlık ekiplerinin incelemesi sonucu İbrahim Durmaz’ın hayatını kaybettiği belirlendi.

Durmaz’ın cansız bedeni, otopsi işlemleri için Kahramanmaraş Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.