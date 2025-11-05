İstanbul'da okul başkanlığı seçimi için yarışan 8 yaşındaki Aras, seçimi kazanabilmek için ilginç bir vaat ortaya attı. Aras, Fenerbahçeli futbolcu Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okula çağıracağını şu sözlerle ifade etti:

"Başkan olursam Fenerbahçe'de oynayan Kerem Aktürkoğlu'na mesaj atarak okulumuza gelmesini isteyeceğim. Belki de okulumuzu ziyaret etmek isteyecektir."

Bunun üzerine sosyal medya hesabından paylaşım yapan Kerem Aktürkoğlu, "Tebrikler Aras! Okul başkanı olmuşsun, ne güzel bir haber bu! Davetini memnuniyetle, seve seve kabul ediyorum kardeşim benim. Çok yakında görüşmek üzere inşallah." diyerek Aras'a yanıt vermişti.

Aktürkoğlu sözünü tutarak minik Aras'ı ve arkadaşlarını ziyaret etti.

Kerem Aktürkoğlu, Aras'ı Fenerbahçe maçını protokol tribününde izlemeye davet etti. Aras'ın 'Çocuklarla maça birlikte çıkıyorsunuz. Ben de seninle çıkmak istiyorum' sözlerine Kerem de maça birlikte çıkma sözü vererek yanıt verdi.