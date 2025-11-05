Edinilen bilgilere göre, kaza Çamlıtepe Mahallesi yakınlarında sabah saatlerinde yaşandı.

Henüz nedeni belirlenemeyen kazada, sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu araç kontrolden çıkarak kaldırıma çıktı. O sırada kaldırımda oturan iki kadından biri, aracın çarpması sonucu ağır şekilde yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, ilk müdahalenin ardından Pazarcık Devlet Hastanesi’ne, oradan da ileri tedavi için Kahramanmaraş’taki bir hastaneye sevk edildi.

Yaralı yakınlarından alınan bilgiye göre, kadının vücudunda çok sayıda kırık bulunduğu, yoğun bakımda tedavisinin sürdüğü ve durumunun stabil olduğu öğrenildi.