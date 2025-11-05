Fenerbahçe, UEFA Avrupa Ligi’nin 4. haftasında 6 Kasım Perşembe günü deplasmanda Çekya temsilcisi Viktoria Plzen ile karşılaşacak. Mücadele, Çekya’nın Plzen kentindeki Doosan Arena Stadyumu’nda oynanacak ve Hollandalı hakem Allard Lindhout tarafından yönetilecek.

Lindhout’un yardımcılıklarını Rogier Honig ve Johan Balder üstlenirken, dördüncü hakem olarak Jannick Van Der Laan görev yapacak. Mücadele TRT 1 ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayımlanacak.

Fenerbahçe ile Viktoria Plzen, daha önce 2012-13 UEFA Avrupa Ligi sezonunda karşı karşıya gelmiş, deplasmanda 1-0 kazandığı ilk maçın ardından rövanşta 1-1 berabere kalarak turu geçen taraf olmuştu.

UEFA Avrupa Ligi’ne deplasmanda Dinamo Zagreb’e 3-1 mağlup olarak başlayan Fenerbahçe, sahasında oynadığı Nice ve Stuttgart karşılaşmalarını kazanarak çıkışa geçti.

Zorlu Plzen deplasmanından 3 puanla dönerek puanını 9’a yükseltmeyi hedefleyen sarı lacivertliler maça, kadro dışı bırakılan İrfan Can Kahveci ve Cenk Tosun dışında UEFA listesinde yer alan tüm futbolcularıyla eksiksiz çıkacak.

Bu sezon Avrupa arenasında deplasmanlarda istediği sonuçları alamayan Fenerbahçe, önce Feyenoord, ardından Benfica ve Dinamo Zagreb karşısında mağlup oldu.

Teknik direktör değişikliğinin ardından Domenico Tedesco ile Avrupa’da ikinci kez sahne alacak Fenerbahçe, Viktoria Plzen karşısında deplasman şanssızlığını kırmayı hedefliyor.