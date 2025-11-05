Dün ons altın fiyatındaki gerilemeye paralel olarak değer kaybeden gram altın, günü yüzde 1,7 düşüşle 5 bin 330 liradan kapatmıştı. Ancak yeni güne toparlanma eğiliminde başlayan altın fiyatları yeniden yükselişe geçti.

Saat 09.20 itibarıyla gram altın yüzde 0,7 artışla 5 bin 368 liradan işlem görüyor.

Çeyrek altın sabah saatlerinde 9 bin 61 liradan, cumhuriyet altını ise 36 bin 105 liradan satılıyor.

Küresel piyasalarda altının yönünü belirleyen ons fiyatı da güne pozitif başladı. Dün yaşadığı kayıpların ardından ons altın yüzde 0,7 yükselerek 3 bin 965 dolar seviyesine çıktı.

Analistler, yatırımcıların ABD Merkez Bankası’nın faiz politikasına ilişkin verileri beklediğini belirterek, jeopolitik riskler ve küresel ekonomik belirsizliklerin altına olan talebi canlı tutabileceğini ifade ediyor.