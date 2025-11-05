Uganda doğumlu 34 yaşındaki Zohran Mamdani’nin annesi, dünyaca ünlü Hint-Amerikalı film yapımcısı Mira Nair, babası ise Hindistan doğumlu Ugandalı akademisyen Mahmood Mamdani. Ailesi, Zohran beş yaşındayken Uganda’dan Güney Afrika’ya taşındı. İki yıl sonra, 1998’de Amerika Birleşik Devletleri’ne yerleşen aile, yaşamının büyük kısmını New York’ta geçirdi.

Henüz 34 yaşında olan Zohran Mamdani, 2020 yılında New York Eyalet Meclisi’ne seçilerek siyasi kariyerine güçlü bir başlangıç yaptı. Ekim 2024’te New York belediye başkanlığına adaylığını açıkladığında, kamuoyunda şansı düşük görülüyordu. Ancak beklentilerin aksine, ön seçimde eski New York Valisi Andrew Cuomo’ya karşı %56,4 oy alarak Demokrat Parti’nin adayı olmayı başardı.

Müslüman kimliğini açıkça sahiplenen Mamdani, sosyalist görüşleri, hip-hop müziğe ilgisi ve spor tutkusu ile klasik Amerikan siyasetçilerinden ayrılıyor. “Young Cardamom” sahne adıyla rap müzik yapan Mamdani, annesi Mira Nair’in yönettiği Disney yapımı Queen of Katwe (2016) filmi için de müzik hazırladı.

Zohran Mamdani, 2025 yılının başlarında Suriyeli-Amerikalı sanatçı Rama Duwaji ile evlendi.

Zohran Mamdani, siyasete girmeden önce düşük gelirli insanların evlerinden çıkarılmalarını önlemek için çalışmış, bu deneyim de konut politikalarının merkezine yerleşmiş.

New York, dünyanın en pahalı kiralarına sahip şehirlerden biri olduğu için Mamdani;

Kira dondurma ,

Uygun fiyatlı konutların artırılması ,

Ev sahiplerinin daha sıkı denetlenmesi gibi önlemleri savunuyor.

Zohran Mamdani'nin, Ocak 2026’da göreve başlaması bekleniyor.

New York City'nin son 100 yıldaki en genç belediye başkanı ve ilk Müslüman başkan unvanlarını da elde eden Mamdani, ABD siyasetinde yeni bir dönemin işareti olarak görülüyor.