1 Kasım 2025 tarihinde ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılan ve kalp krizi geçirdiği öğrenilen Muazzez Abacı'ya stent takılmış, hastanede tedavisine devam edilmişti. Ünlü sanatçının menajeri Taner Budak, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda;

''Sanatçımız Sn. Muazzez Abacı ABD'de rahatsızlanarak hastaneye kaldırılmış olup yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği anlaşılmıştır. Stent takılarak tedavisi tamamlanmıştır. Hastanede normal odada tedavisine devam edilmektedir. Sanatçımızın sağlık durumunu siz sevenleri ile paylaşmaya devam edeceğiz.'' ifadelerini kullanmıştı.

"Geceler”, “Bir Teselli Ver”, “Kalbimi Kıra Kıra” gibi unutulmaz eserlerle geniş bir hayran kitlesi kazanan Muazzez Abacı'dan sevenlerini korkutan bir haber daha geldi. Menajeri, 77 yaşındaki ünlü sanatçının böbreklerinde sorun oluştuğunu ve tedavisine yoğun bakımda devam edileceğini duyurdu.

Budak, paylaşımında “Sanatçımız Sayın Muazzez Abacı geçtiğimiz hafta kalp rahatsızlığı nedeni ile anjiyo olmuş ve stent tedavisi uygulanmıştı. Tedavisine normal odada devam ediliyordu. Ancak bugün yapılan kontrollerde anjiyo sırasında verilen kontrastlı sıvının böbreklerinde sorun yarattığı ortaya çıkmıştır” ifadelerini kullandı.