Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyen Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, aralık ayında yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 oldu.
Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranları kesinleşti.
SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 12,19 Zam
Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayındaki ödeme takvimine göre almaya başlayacak.
Memur ve Memur Emeklisi Zammı Yüzde 18,6 Oldu
Memur ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin:
-
Toplu sözleşme zammı: %11
-
Enflasyon farkı: %6,85
olmak üzere toplam kümülatif zam oranı yüzde 18,6 olarak belirlendi.
Böylece memur ve memur emeklileri, 2026’nın ilk yarısında maaşlarını %18,6 artışla alacak.
Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları (2026 Ocak)
Genel İdare ve Eğitim
-
Şube Müdürü (1/4):
76.659 TL → 90.917 TL
-
Memur (9/1):
52.617 TL → 62.403 TL
-
Uzman Öğretmen (1/4):
67.776 TL → 80.382 TL
-
Öğretmen (1/4):
61.146 TL → 72.519 TL
Emniyet Teşkilatı
-
Başkomiser (3/1):
74.490 TL → 88.345 TL
-
Polis Memuru (8/1):
68.084 TL → 80.747 TL
Sağlık Personeli
-
Uzman Doktor (1/4):
126.119 TL → 149.577 TL
-
Hemşire (5/1):
61.759 TL → 73.246 TL
Teknik ve Akademik Kadrolar
-
Mühendis (1/4):
78.200 TL → 92.745 TL
-
Teknisyen (11/1):
54.547 TL → 64.692 TL
-
Araştırma Görevlisi (7/1):
73.792 TL → 87.517 TL
-
Profesör (1/4):
111.348 TL → 132.058 TL
Diğer Meslek Grupları
-
Vaiz (1/4):
63.916 TL → 75.804 TL
-
Avukat (1/4):
73.515 TL → 87.188 TL
Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?
-
Memurlar: Zamlı maaşlarını 15 Ocak 2026 itibarıyla alacak.
-
Memur emeklileri: Ay sonuna doğru maaş farklarıyla birlikte ödeme alacak.
-
SSK emeklileri: 17–26 Ocak tarihleri arasında,
-
Bağ-Kur emeklileri: 25–28 Ocak tarihleri arasında zamlı maaşlarını alacak.