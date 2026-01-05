Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), memur ve emeklilerin maaş artışlarını doğrudan etkileyen Aralık ayı enflasyon verilerini açıkladı. Buna göre enflasyon, aralık ayında yüzde 0,89, yıllık bazda ise yüzde 30,89 olarak gerçekleşti. Açıklanan rakamlarla birlikte 2025’in ikinci yarısına ait 6 aylık enflasyon yüzde 12,19 oldu.

Bu veriler doğrultusunda SSK, Bağ-Kur emeklileri ile memur ve memur emeklilerinin 2026 yılının ilk 6 ayı için alacağı zam oranları kesinleşti.

SSK ve Bağ-Kur Emeklilerine Yüzde 12,19 Zam

Enflasyon verilerinin açıklanmasının ardından SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin ocak ayından itibaren alacağı zam oranı yüzde 12,19 olarak netleşti. Emekliler zamlı maaşlarını ocak ayındaki ödeme takvimine göre almaya başlayacak.

Memur ve Memur Emeklisi Zammı Yüzde 18,6 Oldu

Memur ve memur emeklileri için 2026 yılının ilk 6 ayına ilişkin:

Toplu sözleşme zammı: %11

Enflasyon farkı: %6,85

olmak üzere toplam kümülatif zam oranı yüzde 18,6 olarak belirlendi.

Böylece memur ve memur emeklileri, 2026’nın ilk yarısında maaşlarını %18,6 artışla alacak.

Meslek Meslek Zamlı Memur Maaşları (2026 Ocak)

Genel İdare ve Eğitim

Şube Müdürü (1/4):

76.659 TL → 90.917 TL

Memur (9/1):

52.617 TL → 62.403 TL

Uzman Öğretmen (1/4):

67.776 TL → 80.382 TL

Öğretmen (1/4):

61.146 TL → 72.519 TL

Emniyet Teşkilatı

Başkomiser (3/1):

74.490 TL → 88.345 TL

Polis Memuru (8/1):

68.084 TL → 80.747 TL

Sağlık Personeli

Uzman Doktor (1/4):

126.119 TL → 149.577 TL

Hemşire (5/1):

61.759 TL → 73.246 TL

Teknik ve Akademik Kadrolar

Mühendis (1/4):

78.200 TL → 92.745 TL

Teknisyen (11/1):

54.547 TL → 64.692 TL

Araştırma Görevlisi (7/1):

73.792 TL → 87.517 TL

Profesör (1/4):

111.348 TL → 132.058 TL

Diğer Meslek Grupları

Vaiz (1/4):

63.916 TL → 75.804 TL Mardin'de bir evde çıkan yangın söndürüldü İçeriği Görüntüle

Avukat (1/4):

73.515 TL → 87.188 TL

Zamlı Maaşlar Ne Zaman Yatacak?