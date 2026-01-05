Olay, sabah saatlerinde Yeni Sanayi Sitesi 4. Cadde üzerinde, Yeni Sanayi Camii altı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen bir otomobil cadde üzerinde seyir halindeyken henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı.



Bir Anda Alev Topuna Döndü

Aracın ön kısmından dumanların yükseldiğini fark eden sürücü, aracı sağa çekerek durumu hemen 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Ancak alevler, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede tüm aracı sardı. Çevredeki vatandaşların kendi imkanlarıyla müdahale etmeye çalıştığı yangın, otomobili adeta bir alev topuna çevirdi.

İtfaiye Ekipleri Sevk Edildi

İhbar üzerine olay yerine Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede bölgeye ulaşan ekipler, alevlere müdahale ederek yangını kontrol altına aldı. Yangın söndürülürken, soğutma çalışmaları sırasında trafik bir süreliğine kontrollü olarak sağlandı.

Araç Kullanılamaz Hale Geldi

Yangın sonrası yapılan incelemede, otomobilin tamamen yanarak kullanılamaz hale geldiği belirlendi. Olayda herhangi bir ölü ya da yaralının bulunmaması en büyük teselli olurken, araçta büyük çapta maddi hasar meydana geldi.

Polis ve itfaiye ekipleri, yangının çıkış sebebini belirlemek için inceleme başlattı.