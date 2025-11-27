Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı yeniden değerleme oranı resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen oran %25,49 oldu. Geçen yıl bu oran %43,93 olarak açıklanmıştı.
1 Ocak 2026’da Birçok Ödeme Kalemi Değişecek
Yeniden değerleme oranı; vergi, harç, ceza ve istisna tutarlarının tamamını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda yılbaşından itibaren çok sayıda kalemde artış yapılacak.
Değişecek ödeme ve sınırlar arasında şunlar yer alıyor:
Pasaport harçları
Ehliyet ve kimlik bedelleri
IMEI kayıt ücreti
Trafik cezaları
Motorlu Taşıtlar Vergisi
Emlak vergisi
Yurt dışı çıkış harcı
Araç gider sınırları
Yemek ve yol ücreti istisnaları
Kira gelirleri istisnası
Fatura ve amortisman sınırları
Trafik Cezaları Yeniden Hesaplandı
Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 trafik cezaları da netleşti. Bazı kalemlerde dikkat çeken artışlar şöyle:
📌 Yeni Trafik Cezaları (2025 → 2026)
Kırmızı ışık cezası:
2.167 TL → 2.719,4 TL
Yüksek ses cezası:
993 TL → 1.246,1 TL
Hız limitini %10–30 aşma:
2.167 TL → 2.719,4 TL
Hız limitini %30–50 aşma:
4.512 TL → 5.662,1 TL
Hız limitini %50’den fazla aşma:
9.268 TL → 11.630,4 TL
Muayenesiz araç kullanma:
2.168 TL → 2.720,6 TL
Emniyet şeridi ihlali:
9.268 TL → 11.630,4 TL
Drift atma cezası:
46.393 TL → 58.218,6 TL
Sahte plaka kullanımı:
46.302 TL → 58.104,4 TL
Telefonla konuşma cezası:
2.168 TL → 2.720,6 TL
Artış oranları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.
Cumhurbaşkanının Yetkisi Saklı
Kanun gereği Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Ancak şimdilik oran %25,49 olarak uygulanacak.