Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı yeniden değerleme oranı resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen oran %25,49 oldu. Geçen yıl bu oran %43,93 olarak açıklanmıştı.

1 Ocak 2026’da Birçok Ödeme Kalemi Değişecek

Yeniden değerleme oranı; vergi, harç, ceza ve istisna tutarlarının tamamını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda yılbaşından itibaren çok sayıda kalemde artış yapılacak.

Değişecek ödeme ve sınırlar arasında şunlar yer alıyor:

Pasaport harçları

Ehliyet ve kimlik bedelleri

IMEI kayıt ücreti

Trafik cezaları

Motorlu Taşıtlar Vergisi

Emlak vergisi

Yurt dışı çıkış harcı

Araç gider sınırları

Yemek ve yol ücreti istisnaları

Kira gelirleri istisnası

Fatura ve amortisman sınırları

Trafik Cezaları Yeniden Hesaplandı

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 trafik cezaları da netleşti. Bazı kalemlerde dikkat çeken artışlar şöyle:

📌 Yeni Trafik Cezaları (2025 → 2026)

Kırmızı ışık cezası:

2.167 TL → 2.719,4 TL

Yüksek ses cezası:

993 TL → 1.246,1 TL

Hız limitini %10–30 aşma:

2.167 TL → 2.719,4 TL

Hız limitini %30–50 aşma:

4.512 TL → 5.662,1 TL

Hız limitini %50’den fazla aşma:

9.268 TL → 11.630,4 TL

Muayenesiz araç kullanma:

2.168 TL → 2.720,6 TL

Emniyet şeridi ihlali:

9.268 TL → 11.630,4 TL

Drift atma cezası:

46.393 TL → 58.218,6 TL

Sahte plaka kullanımı:

46.302 TL → 58.104,4 TL

Telefonla konuşma cezası:

2.168 TL → 2.720,6 TL

Artış oranları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanının Yetkisi Saklı

Kanun gereği Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Ancak şimdilik oran %25,49 olarak uygulanacak.