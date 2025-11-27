Resmi Gazete’de yayımlanan Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile 2025 yılı yeniden değerleme oranı resmen açıklandı. Hazine ve Maliye Bakanlığı Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) tarafından belirlenen oran %25,49 oldu. Geçen yıl bu oran %43,93 olarak açıklanmıştı.

1 Ocak 2026’da Birçok Ödeme Kalemi Değişecek

Yeniden değerleme oranı; vergi, harç, ceza ve istisna tutarlarının tamamını doğrudan etkileyecek. Bu kapsamda yılbaşından itibaren çok sayıda kalemde artış yapılacak.

Değişecek ödeme ve sınırlar arasında şunlar yer alıyor:

  • Pasaport harçları

  • Ehliyet ve kimlik bedelleri

  • IMEI kayıt ücreti

  • Trafik cezaları

  • Motorlu Taşıtlar Vergisi

  • Emlak vergisi

  • Yurt dışı çıkış harcı

  • Araç gider sınırları

  • Yemek ve yol ücreti istisnaları

  • Kira gelirleri istisnası

  • Fatura ve amortisman sınırları

Yeni Trafik Cezalari Listesi 2025 Ucretler Belli Oldu 1748528320469

Trafik Cezaları Yeniden Hesaplandı

Yeniden değerleme oranı doğrultusunda 2026 trafik cezaları da netleşti. Bazı kalemlerde dikkat çeken artışlar şöyle:

📌 Yeni Trafik Cezaları (2025 → 2026)

  • Kırmızı ışık cezası:
    2.167 TL → 2.719,4 TL

  • Yüksek ses cezası:
    993 TL → 1.246,1 TL

  • Hız limitini %10–30 aşma:
    2.167 TL → 2.719,4 TL

  • Hız limitini %30–50 aşma:
    4.512 TL → 5.662,1 TL

  • Hız limitini %50’den fazla aşma:
    9.268 TL → 11.630,4 TL

  • Muayenesiz araç kullanma:
    2.168 TL → 2.720,6 TL

    11. Yargı Paketi'nde: Cezalar Artıyor, Yeni Suçlar Geliyor!
    11. Yargı Paketi'nde: Cezalar Artıyor, Yeni Suçlar Geliyor!
    İçeriği Görüntüle

  • Emniyet şeridi ihlali:
    9.268 TL → 11.630,4 TL

  • Drift atma cezası:
    46.393 TL → 58.218,6 TL

  • Sahte plaka kullanımı:
    46.302 TL → 58.104,4 TL

  • Telefonla konuşma cezası:
    2.168 TL → 2.720,6 TL

Artış oranları, 1 Ocak 2026 itibarıyla yürürlüğe girecek.

Cumhurbaşkanının Yetkisi Saklı

Kanun gereği Cumhurbaşkanı’nın yeniden değerleme oranını artırma veya azaltma yetkisi bulunuyor. Ancak şimdilik oran %25,49 olarak uygulanacak.