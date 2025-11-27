Ramazan Dalyak (28) idaresindeki 46 EU 033 plakalı otomobil, Elbistan-Nurhak kara yolu kırsal Özcanlı Mahallesi yakınlarında şarampole devrildi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirleyen ekipler, ağır yaralanan eşi Elmas Dalyak'ı (20) sıkıştığı yerden çıkartarak Elbistan Devlet Hastanesi'ne kaldırmıştı. Dalyak, burada yapılan müdahalenin ardından Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi (KSÜ) Sağlık Uygulama ve Araştırma Hastanesine sevk edildi.

Elmas Dalyak hastanedeki tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Hayatını kaybeden Ramazan Dalyak'ın Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığı Komando Birliğinde görevli olduğu, eşi Elmas Dalyak'ın ise hamile olduğu öğrenildi.

Yaşamını yitiren uzman çavuş ile eşinin cenazeleri, düzenlenen törenin ardından memleketleri Kayseri'ye uğurlandı.

Nurhak İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Uzman Çavuş Ramazan Dalyak için İl Jandarma Komutanlığı bahçesinde askeri tören düzenlendi.

Törene, Dalyak çiftinin yakınlarının yanı sıra Vali Vekili Davut Sinanoğlu, Cumhuriyet Başsavcısı Ramazan Murat Tiryaki, İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Ali Gemalmaz, 2. Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Mahmut Sert, İl Emniyet Müdürü Hasan Yiğit ve ilgililer katıldı.

