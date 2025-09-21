Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?
-
Tarih: 21 Eylül 2025
-
Başlangıç: Türkiye saatiyle 22.53
-
Süre: Birkaç saat boyunca gözlemlenebilecek.
Türkiye’den Görülecek mi?
Tutulma, Türkiye’den gözlemlenemeyecek. En iyi gözlem noktaları:
-
Yeni Zelanda
-
Avustralya’nın doğu kıyıları
-
Antarktika’nın kuzeyi
-
Bazı Pasifik adaları
Astrolojik Etkiler: Başak Burcunda Güneş Tutulması
Bu tutulma, Başak burcunun 28 derecesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla özellikle iş hayatı, sağlık, günlük düzen, verimlilik ve kişisel disiplin konularını öne çıkaracak. Genel etkiler ise; yenilik, dönüşüm ve güçlü kararlar alma yönünde olacak.
Burçlara Etkileri
-
Koç: İş düzeni, yeni sorumluluklar ve sağlıkla ilgili konular gündemde.
-
Boğa: Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili yeni gelişmeler öne çıkabilir.
-
İkizler: Ailevi konular, ev değişikliği ya da köklerle ilgili meseleler gündeme gelebilir.
-
Yengeç: Eğitim, kısa yolculuklar ve iletişim alanında fırsatlar kapıda.
-
Aslan: Maddi konular, gelirler ve yeni kazanç fırsatları ön planda olacak.
-
Başak: Kişisel dönüşüm, ilişkiler ve yaşamda yeni bir sayfa açma zamanı.
-
Terazi: İçsel dünyada arınma, ruhsal konular ve gizli gündemler öne çıkabilir.
-
Akrep: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve projelerde dönüşüm süreci başlayabilir.
-
Yay: Kariyer, toplum önündeki imaj ve hedeflerde büyük değişimler yaşanabilir.
-
Oğlak: Eğitim, yurtdışı bağlantılı işler veya hukuki konular öne çıkabilir.
-
Kova: Maddi ortaklıklar, borçlar ve miras gibi finansal konularda yenilenme olabilir.
-
Balık: İlişkiler, evlilik ve ortaklık alanında dönüştürücü etkiler gündeme gelebilir.