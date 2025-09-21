Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?

Tarih: 21 Eylül 2025

Başlangıç: Türkiye saatiyle 22.53

Süre: Birkaç saat boyunca gözlemlenebilecek.

Türkiye’den Görülecek mi?

Tutulma, Türkiye’den gözlemlenemeyecek. En iyi gözlem noktaları:

Yeni Zelanda

Avustralya’nın doğu kıyıları

Antarktika’nın kuzeyi

Bazı Pasifik adaları

Astrolojik Etkiler: Başak Burcunda Güneş Tutulması

Bu tutulma, Başak burcunun 28 derecesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla özellikle iş hayatı, sağlık, günlük düzen, verimlilik ve kişisel disiplin konularını öne çıkaracak. Genel etkiler ise; yenilik, dönüşüm ve güçlü kararlar alma yönünde olacak.

Burçlara Etkileri