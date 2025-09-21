Güneş Tutulması Ne Zaman, Saat Kaçta?

  • Tarih: 21 Eylül 2025

  • Başlangıç: Türkiye saatiyle 22.53

  • Süre: Birkaç saat boyunca gözlemlenebilecek.

Türkiye’den Görülecek mi?

Tutulma, Türkiye’den gözlemlenemeyecek. En iyi gözlem noktaları:

  • Yeni Zelanda

  • Avustralya’nın doğu kıyıları

  • Antarktika’nın kuzeyi

  • Bazı Pasifik adaları

Astrolojik Etkiler: Başak Burcunda Güneş Tutulması

Bu tutulma, Başak burcunun 28 derecesinde gerçekleşiyor. Dolayısıyla özellikle iş hayatı, sağlık, günlük düzen, verimlilik ve kişisel disiplin konularını öne çıkaracak. Genel etkiler ise; yenilik, dönüşüm ve güçlü kararlar alma yönünde olacak.

Burçlara Etkileri

  • Koç: İş düzeni, yeni sorumluluklar ve sağlıkla ilgili konular gündemde.

  • Boğa: Aşk, yaratıcılık ve çocuklarla ilgili yeni gelişmeler öne çıkabilir.

  • İkizler: Ailevi konular, ev değişikliği ya da köklerle ilgili meseleler gündeme gelebilir.

  • Yengeç: Eğitim, kısa yolculuklar ve iletişim alanında fırsatlar kapıda.

  • Aslan: Maddi konular, gelirler ve yeni kazanç fırsatları ön planda olacak.

  • Başak: Kişisel dönüşüm, ilişkiler ve yaşamda yeni bir sayfa açma zamanı.

  • Terazi: İçsel dünyada arınma, ruhsal konular ve gizli gündemler öne çıkabilir.

  • Akrep: Sosyal çevre, arkadaşlıklar ve projelerde dönüşüm süreci başlayabilir.

  • Yay: Kariyer, toplum önündeki imaj ve hedeflerde büyük değişimler yaşanabilir.

  • Oğlak: Eğitim, yurtdışı bağlantılı işler veya hukuki konular öne çıkabilir.

  • Kova: Maddi ortaklıklar, borçlar ve miras gibi finansal konularda yenilenme olabilir.

  • Balık: İlişkiler, evlilik ve ortaklık alanında dönüştürücü etkiler gündeme gelebilir.