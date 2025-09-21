Seçim Tarihi ve Yeri
-
Tarih: 20-21 Eylül 2025
-
Yer: Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi bitişiğindeki eski Kenan Evren Lisesi arsası, Kadıköy / İstanbul
-
Saat: Toplantılar her iki gün de saat 10.30’da başlayacak.
Oylama Ne Zaman Yapılacak?
Başkanlık için oylama, 21 Eylül Pazar günü saat 10.00’da başlayacak ve 17.00’de sona erecek.
Seçim süreci FB TV ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.
Kongrede İlk Gelişmeler
-
Kongrede divan başkanlığına Şekip Mosturoğlu seçildi.
-
Fenerbahçe Denetleme Kurulu Başkanı Mehmet Vodina, kulübün 31 Mayıs 2025 itibarıyla borcunun 21 milyar 526 milyon TL olduğunu açıkladı.