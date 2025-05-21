Türkiye'de 1991 yılından bu yana 21-28 Mayıs tarihleri Süt Haftası olarak kutlanmaktadır. 1956’dan 2001 yılına kadar tüm dünyada 21 Mayıs'ta kutlanan Dünya Süt Günü, BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile IDF tarafından 2001 yılında 1 Haziran tarihine alınmıştır. Peki, Bugün ne günü, 21 Mayıs ne günü? İşte detaylar...

21 MAYIS NE GÜNÜ?

Uluslararası Çay Günü

Çerkes Yas Günü

Dünya Süt Günü

Diyalog ve Kalkınma için Dünya Kültürel Çeşitlilik Günü

21 MAYIS'TA YAŞANAN BAZI ÖNEMLİ OLAYLAR

996 - III. Otto, Kutsal Roma Cermen İmparatorluğu tacını giydi. 16 yaşındaki Otto, 3 yaşından beri Almanya Kralıydı. İmparatorluğu 6 sene sürdü.

1847 - Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü (Defterhane-iş Amire Kalemi) kuruldu.

1864 - Çerkesler'in (kendi dillerinde Адыгэхэр ((Adiğeler), Vatanları olan Çerkesya'dan (kendi dillerinde Адыгэ Хэку (Adiğe Heku)) Çarlık Rusyası tarafından soykırıma maruz kalıp Osmanlı topraklarına sürgün edilmesi.

1881 - Amerikan Kızılhaçı, Clara Barton tarafından kuruldu.

1889 - İttihat ve Terakki Fırkası kuruldu.

1900 - Rusya, Çin'deki Boxer ayaklanmasını bahane ederek Mançurya'yı işgale başladı.

1904 - FIFA (Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği) Paris'te kuruldu.

1927 - Amerikalı havacı Charles Lindbergh, 'Sprit of St. Louis' adlı uçağıyla New York'tan Paris'e uçarak, Atlas Okyanusu'nu geçen ilk pilot oldu.

1960 - Harp Okulu öğrencileri, Hükûmet aleyhine sessiz yürüyüş yaptı.

1963 - Harp Okulu Komutanı Talat Aydemir, Anayasa'nın önerdiği bazı reformların gerçekleştirilmediği gerekçesiyle ikinci bir darbe girişiminde bulundu, fakat başarılı olamadı.

1979 - San Francisco, Kaliforniya'da Dan White'ın, Harvey Milk ve George Moscone cinayetlerinden minimum cezayı almasına karşı, "White Night Riots" (Beyaz Gece Ayaklanması) yaşandı.

1981 - Atatürk'ün 100. doğum yıl dönümü törenlerle kutlandı.

1983 - Avrupa Konseyi'nin, Avrupa medeniyetinin zenginliğini oluşturan kültürleri tanıtmak amacıyla düzenlediği sergilerden 18.'si İstanbul'da Anadolu Medeniyetleri Sergisi adıyla açıldı.

1991 - Hindistan Başbakanı Rajiv Gandhi öldürüldü.

1994 - Hac'da şeytan taşlama sırasında izdiham çıktı: Yedisi Türk olmak üzere 185 hacı öldü.

1996 - Örtülü ödenekten 5.5 milyar lira ile bazı kişi ve kuruluşları dolandırdığı öne sürülen Selçuk Parsadan, Balıkesir'in Altınoluk beldesinde yakalandı.

2004 - Cumhurbaşkanı Ahmet Necdet Sezer, Anayasa değişikliğini onayladı ve Devlet Güvenlik Mahkemeleri (DGM) kaldırıldı.

2017 - Fenerbahçe, Olympiakos'u yenerek EuroLeague şampiyonu oldu.