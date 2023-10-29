Demirci beldesinde 2002’de Market ve PTT acenteliği yapan Bayram Emlik'e, PTT çalışanı bir arkadaşı tarafından ‘Cumhuriyet'in 100. Yılına Mektup Kampanyası’ konusunda bilgi verildi. Kampanya ilgisini çekince Emlik, o zaman 2 yaşında olan oğlu İsmail Can'a Cumhuriyet'in 100’üncü yılında ulaştırılması için mektup yazmaya karar verdi. Bayram Emlik'in 2 Mayıs 2002'de Aksaray’da PTT’ye teslim ettiği mektup, aradan geçen 21 yılın ardından Güzelyurt ilçesinde görev yapan PTT memuru oğlu İsmail Can Emlik’e teslim edildi.

MEKTUP YILLAR SONRA SAHİBİNE ULAŞTI

Mektubu yazdığı o yıllarda yaşadığı duyguları anlatan Bayram Emlik, “25 yıldır PTT acentesi olduğum için ben de bir nevi PTT çalışanı oldum. Oğlum da 1 yıl önce Güzelyurt PTT’de göreve başladı. Ona birkaç defa Cumhuriyetin 100’üncü yılında kendisine ulaştırılması için bir mektup yazdığımı söylemiştim. O da unutmuş ve mektubu alınca çok sevinmiş. Beni arayarak teşekkür etti. Gerçekten çok güzel bir duygu. Hem Cumhuriyet’in 100’üncü yılını kutlamak hem de oğlumun PTT çalışanı olup kendine yazdığım mektubu çalıştığı kurumdan teslim alması beni mutlu etti. Cumhuriyetimiz 100'üncü yaşında. Mektubu yazalı yıllar olmuş, Oğluma böyle bir miras bıraktığım için iyi ki yazmışım diyorum” dedi.

‘MEKTUBU ÖMÜR BOYU SAKLAYACAĞIM’

Mektubu ömür boyu saklayacağını ifade eden İsmail Can Emlik ise “Babamın yanında market işlerine yardım ederken PTT işlemlerini de babamdan öğrendim. 1 yıl önce ise Güzelyurt PTT’de göreve başladım. Cumhuriyet’in 100'üncü yılı için babamın 21 yıl önce bana yazdığı mektup elime geçince çok şaşırdım. Mektubu açıp okuyunca çok duygulandım. Sonrasında ise babamı arayıp teşekkür ettim. Bu mektubu ömür boyu saklayacağım. Benim için çok değerli” diye konuştu.