Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusundaki yüksek kar örtüsüne sahip eğimli yamaçlar için sarı kodlu çığ uyarısında bulunuldu.

Meteoroloji tarafından sarı kodlu çığ uyarısında bulunulan 22 il şöyle:

Ağrı, Artvin, Bingöl, Bitlis, Diyarbakır, Erzincan, Erzurum, Giresun, Gümüşhane, Hakkari, Kars, Muş, Rize, Siirt, Trabzon, Tunceli, Van, Bayburt, Batman, Şırnak, Ardahan ve Iğdır

Yapılan açıklamada, meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği, ulaşımda aksamalar gibi risklere karşı ilgili birimlerin hazırda beklediği ve vatandaşların özellikle dik yamaçlardan uzak durmaları gerektiği hatırlatıldı.