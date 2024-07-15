Amerikalı dağcı William Stampfl, Peru'nun en yüksek 4. dağı Huascaran'a Haziran 2002'de tırmanışa gittikten sonra kendisinden haber alınamamıştı.

59 yaşındaki dağcı ve ekibi, Andlar'daki 6 bin 700 metrelik dağa tırmanırken çığ altında kalmıştı.

Peru polisinden pazartesi günü yapılan açıklamada, bölgedeki buzların erimesiyle Stampfl'ın cesedinin ortaya çıktığı belirtildi.

Stampfl'ın cesedinin, üzerindeki kıyafetlerin, tırmanış takımlarının ve botlarının soğuk sayesinde çok iyi şekilde korunduğu aktarıldı.

Polis, arama kurtarma ekiplerinin cesedin üzerinde pasaport bulduğunu, dağcının kimliğinin bu şekilde doğrulandığını bildirdi.

Huascaran ve Cashan gibi karlı zirvelere ev sahipliği yapan Peru'nun kuzeydoğusundaki dağlara dünyanın dört bir yanından tırmanışçılar gidiyor.

Aynı bölgede 35 yaşındaki İtalyan dağcı Tomas Franchini'nin cesedi de geçen ay bulunmuştu. Dağcının tırmanış sırasında düştükten sonra yaşamını yitirdiği belirtilmişti.

Mayıs ayında da İsrailli bir dağcının cesedi kaybolduktan yaklaşık bir ay sonra bulunmuştu.