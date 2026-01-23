Güvenli liman olarak görülen altın, hafta boyunca dalgalı ancak güçlü seyrini sürdürürken özellikle gram altın fiyatları ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın ile bilezik fiyatları da en çok araştırılan kalemler arasında yer alıyor.
Güncel Altın Fiyatları (23 Ocak 2026)
Gram Altın
-
Alış: 6.911,01 TL
-
Satış: 6.911,85 TL
Ons Altın (Dolar)
-
Alış: 4.952,26 $
-
Satış: 4.953,39 $
Çeyrek Altın
-
Alış: 11.057,62 TL
-
Satış: 11.300,87 TL
Yarım Altın
-
Alış: 22.041,92 TL
-
Satış: 22.597,39 TL
Tam Altın
-
Alış: 45.460,00 TL
-
Satış: 45.834,00 TL
Cumhuriyet Altını
-
Alış: 44.230,47 TL
-
Satış: 45.065,24 TL
Ata Altın
-
Alış: 45.152,91 TL
-
Satış: 46.287,64 TL
Bilezik Fiyatları
14 Ayar Bilezik (Gram)
-
Alış: 3.856,51 TL
-
Satış: 5.070,82 TL
22 Ayar Bilezik (Gram)
-
Alış: 6.362,32 TL
-
Satış: 6.660,43 TL
Piyasa Değerlendirmesi
Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru ve faiz beklentileri ile yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yukarı yönlü dalgalanmaların devam edebileceği ifade ediliyor.
Altın fiyatları anlık olarak değişebildiğinden, alım-satım işlemi yapacak vatandaşların güncel rakamları takip etmesi öneriliyor.