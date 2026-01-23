Güvenli liman olarak görülen altın, hafta boyunca dalgalı ancak güçlü seyrini sürdürürken özellikle gram altın fiyatları ön plana çıkıyor. Bunun yanı sıra çeyrek, yarım, tam, Cumhuriyet ve ata altın ile bilezik fiyatları da en çok araştırılan kalemler arasında yer alıyor.

Güncel Altın Fiyatları (23 Ocak 2026)

Gram Altın

Alış: 6.911,01 TL

Satış: 6.911,85 TL

Ons Altın (Dolar)

Alış: 4.952,26 $

Satış: 4.953,39 $

Çeyrek Altın

Alış: 11.057,62 TL

Satış: 11.300,87 TL

Yarım Altın

Alış: 22.041,92 TL

Satış: 22.597,39 TL

Tam Altın

Alış: 45.460,00 TL

Satış: 45.834,00 TL

Cumhuriyet Altını

Alış: 44.230,47 TL

Satış: 45.065,24 TL

Ata Altın

Alış: 45.152,91 TL

Satış: 46.287,64 TL

Bilezik Fiyatları

14 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 3.856,51 TL

Satış: 5.070,82 TL

22 Ayar Bilezik (Gram)

Alış: 6.362,32 TL

Satış: 6.660,43 TL

Piyasa Değerlendirmesi

Uzmanlar, altın fiyatlarındaki hareketliliğin küresel piyasalardaki gelişmeler, döviz kuru ve faiz beklentileri ile yakından ilişkili olduğunu belirtiyor. Önümüzdeki günlerde fiyatlarda yukarı yönlü dalgalanmaların devam edebileceği ifade ediliyor.

Altın fiyatları anlık olarak değişebildiğinden, alım-satım işlemi yapacak vatandaşların güncel rakamları takip etmesi öneriliyor.