Ordu'nun Ünye ilçesinde meydana gelen acı olayda, yıllık iznini geçirmek için memleketine gelen Jandarma Astsubay Çavuş Hakan Fidan (24), serinlemek için girdiği Akçay Irmağı'nda hayatını kaybetti.

Dengesini kaybedip suya kapıldı

Olay, Ünye’nin Akçay Mahallesi’nde bulunan Akçay Irmağı’nda gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, arkadaşlarıyla birlikte dinlenmek üzere ırmak kenarına giden Fidan, bir süre sonra serinlemek amacıyla suya girdi. Ancak ırmağın derinliğinde dengesini kaybeden genç astsubay, suda çırpınmaya başladı.

Yanında bulunan arkadaşlarının kurtarma çabaları sonuçsuz kalınca, durum 112 Acil Çağrı Merkezine bildirildi. Olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

6 metre derinlikte cansız bedenine ulaşıldı

Ordu Büyükşehir Belediyesi Ünye İtfaiye Amirliği’ne bağlı dalgıç ekipleri, yaklaşık 6 metre derinlikte Hakan Fidan’ın cansız bedenine ulaştı. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki incelemelerinde Fidan’ın hayatını kaybettiği belirlendi. Cenazesi, özel bir hastanenin morguna kaldırıldı.

Tim komutanıydı, ailesinin yanına gelmişti

Kocaeli’nin Gebze ilçesinde görev yapan ve tim komutanı olduğu öğrenilen 24 yaşındaki Hakan Fidan’ın, yıllık izni dolayısıyla memleketi Ordu’nun Ünye ilçesine ailesinin yanına geldiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri ve savcının yaptığı çalışmanın ardından olayla ilgili soruşturma başlatıldı.