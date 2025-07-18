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28 ilde 153 şüpheli gözaltına alındı
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, 28 ilde DEAŞ’a yönelik jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonlarda 153 şüphelinin yakalandığını açıkladı.
#DEAŞ operasyon
HAKAN KÖSE
Editör
18.07.2025 - 18:41
Yayınlanma
18.07.2025 - 18:43
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HAKAN KÖSE
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