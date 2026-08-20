Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz, bir süre önce ortadan kayboldu. Torunlarından günlerdir haber alamayan ve kendisine ulaşamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından güvenlik ve arama-kurtarma birimleri alarma geçti. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalara şu ekipler katılıyor:

Ekiplerin genci bulabilmek için havadan ve karadan başlattığı titiz çalışmalar devam ediyor.

Kaynak: AA