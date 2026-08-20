Edinilen bilgiye göre, Kocaeli'nin Gebze ilçesinden Nevşehir'in Acıgöl ilçesinde yaşayan anneannesinin yanına gelen Mehmet Yılmaz, bir süre önce ortadan kayboldu. Torunlarından günlerdir haber alamayan ve kendisine ulaşamayan ailesi, durumu yetkililere bildirerek kayıp ihbarında bulundu.

İhbarın ardından güvenlik ve arama-kurtarma birimleri alarma geçti. Mehmet Yılmaz'ın bulunması için başlatılan çalışmalara şu ekipler katılıyor:

Emniyet ve Jandarma: İlçe merkezindeki güvenlik kameraları ve olası rotalar taranırken, jandarma ekipleri de kırsal alanda iz sürüyor. Marmara Denizi'nde Sismik Hareketlilik: 50'den Fazla Sarsıntı Kaydedildi İçeriği Görüntüle

AFAD ve İHH: Uzman arama kurtarma ekipleri, hem ilçe merkezinde hem de çevredeki arazilerde arama faaliyetlerini yoğunlaştırarak sürdürüyor.

Ekiplerin genci bulabilmek için havadan ve karadan başlattığı titiz çalışmalar devam ediyor.