Olay, Kağıthane İmrahor Caddesi üzerindeki bir inşaatta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, inşaatın onuncu katında çalışma yapan işçilerin üzerinde bulunduğu iskele, henüz belirlenemeyen bir nedenle kırıldı.

İskelenin aniden kırılmasıyla büyük bir tehlike atlatan 4 işçi, kendilerini binaya bağlı olan emniyet halatları sayesinde güvenceye alarak havada mahsur kaldı. İşçilerin yardım çağrısı üzerine olay yerine hızla itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

İtfaiyeden Başarılı Operasyon

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, metrelerce yükseklikte asılı kalan işçileri kurtarmak için çalışma başlattı. Ekiplerin dikkatli müdahalesi sonucu 4 işçi güvenli bir şekilde bulundukları yerden indirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen işçilerin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan, ölümle burun buruna gelen işçilerin metrelerce yükseklikte mahsur kaldıkları o korku dolu anları cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydettiği ortaya çıktı.