AK Parti İnsan Hakları Başkanlığı tarafından, 19 Ağustos Dünya İnsani Yardım Günü dolayısıyla parti genel merkezinde "İnsani Yardım ve Türkiye Modeli" başlıklı program düzenlendi. İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Cangir, parti genel merkezindeki programın açılışında yaptığı konuşmada, Dünyanın küresel ölçekte son derece karmaşık ve çok boyutlu insani krizlerle karşı karşıya olduğunu söyleyerek Türk medeniyetinin yardımsever geleneğine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, "Dünyanın dört bir yanında savaşların, kıtlıkların ve insani krizlerin ortasında mazlumun gözyaşını silmek için kendini hiçe sayan tüm insani yardım çalışanlarını şükranla yad ediyorum." dedi.

Dünyanın küresel ölçekte son derece karmaşık ve çok boyutlu insani krizlerle karşı karşıya olduğunu söyleyen Cangir, Türk medeniyetinin yardımsever geleneğine dikkati çekti.

İçişleri Bakan Yardımcısı Cangir, "Cumhurbaşkanımızın liderliğinde insani diplomasi neticesinde Türkiye, milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülkelerin başında gelmektedir." diye konuştu.

AFAD koordinasyonunda Türk Kızılayın ve sivil toplum kuruluşlarının katkısıyla dünyanın en zorlu coğrafyalarında aktif insani yardım operasyonları yürütüldüğünü ifade eden Cangir, konuşmasını Türkiye'nin insani yardım vizyonuna dikkati çeken programın düzenlenmesine katkı sunanlara teşekkür ederek tamamladı.