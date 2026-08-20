Edinilen bilgiye göre, yıllık iznini geçirmek üzere memleketi Kadirli'ye giden 49 yaşındaki Hava Piyade Uzman Çavuş Zekeriya Yalçınöz, evinde fenalaşarak hastaneye kaldırıldı.

Hastanede yapılan kontrollerde kalp krizi geçirdiği belirlenen Yalçınöz, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamayarak şehit mertebesinde hayatını kaybetti.

Hastane morgundan alınan acılı askerin naaşı, dualar eşliğinde Sofular köyündeki Bolat Mezarlığı'na getirildi.

Uzman Çavuş Yalçınöz için memleketinde hüzün dolu bir cenaze töreni düzenlendi. Kılınan cenaze namazının ardından dualarla toprağa verilen askerin törenine; ailesi ve yakınlarının yanı sıra Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, askeri ve mülki erkân ile çok sayıda vatandaş katılarak acılı ailenin kederine ortak oldu.