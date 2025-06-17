İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle belirlenen mahallelere saat 10.00 ile 22.00 arasında su verilemeyecek.
Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeler ve Mahalleler:
Büyükçekmece:
-
Çakmaklı
-
Alkent 2000
-
19 Mayıs (bir kısmı)
-
Cumhuriyet
-
Karaağaç
-
Pınartepe
-
Atatürk
-
Fatih
Esenyurt:
-
Barbaros Hayrettin Paşa
-
Cumhuriyet
-
Gökevler
-
Mevlana
-
Piri Reis
Beylikdüzü:
-
Adnan Kahveci
-
Büyükşehir
-
Marmara
-
Kavaklı
-
Sahil
-
Cumhuriyet
İSKİ, vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almalarını önerdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.