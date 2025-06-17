İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle belirlenen mahallelere saat 10.00 ile 22.00 arasında su verilemeyecek.

Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeler ve Mahalleler:

Büyükçekmece:

Çakmaklı

Alkent 2000

19 Mayıs (bir kısmı)

Cumhuriyet

Karaağaç

Pınartepe

Atatürk

Fatih

Esenyurt:

Barbaros Hayrettin Paşa

Cumhuriyet

Gökevler

Mevlana

Piri Reis

Beylikdüzü:

Adnan Kahveci

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Marmara

Kavaklı

Sahil

Cumhuriyet

İSKİ, vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almalarını önerdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.