İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), 18 Haziran Salı günü İstanbul’un bazı ilçelerinde 12 saatlik su kesintisi yaşanacağını duyurdu. Beylikdüzü Terfi Merkezi ve Yakuplu-Kavaklı ana isale hattında yapılacak bakım, onarım ve montaj çalışmaları nedeniyle belirlenen mahallelere saat 10.00 ile 22.00 arasında su verilemeyecek.

Istanbulun Iki Ilcesinde 12 Saatlik Su Kesintisi Olacak Vefm

Su Kesintisinin Yaşanacağı İlçeler ve Mahalleler:

Büyükçekmece:

  • Çakmaklı

  • Alkent 2000

  • 19 Mayıs (bir kısmı)

  • Cumhuriyet

  • Karaağaç

  • Pınartepe

  • Atatürk

  • Fatih

Esenyurt:

  • Barbaros Hayrettin Paşa

  • Cumhuriyet

  • Gökevler

  • Mevlana

  • Piri Reis

Beylikdüzü:

İSKİ, vatandaşların su kesintisinden etkilenmemesi için gerekli tedbirleri almalarını önerdi. Çalışmaların tamamlanmasının ardından suyun yeniden verilmesi bekleniyor.