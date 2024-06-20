EURO 2024'te oynanan tüm maçlar futbolseverler tarafından büyük bir merakla takip ediliyor.

Futbolseverler EURO 2024 maçlarının hangi kanalda yayınlanacağı konusunda aramalarına hız verdi.

EURO 2024'te grup aşamalarının ikinci maçları dün oynanmaya başladı. Bugün B ve C grubunda ikinci maçların heyecanı yaşanacak.

Almanya'nın ev sahipliğinde düzenlenen EURO 2024'te oynanan müsabakalar TRT 1 ekranlarından şifresiz olarak yayınlanıyor.

İşte TRT 1'in 20 Haziran Perşembe günü şifresiz olarak yayınlayacağı maçların programı..

20 Haziran Perşembe

16:00 Slovenya - Sırbistan (TRT 1)

19:00 Danimarka - İngiltere (TRT 1)

22:00 İspanya - İtalya (TRT 1)