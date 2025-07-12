Milyonlarca öğrencinin yarıştığı LGS’de Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları Ortaokulu öğrencileri, Türkiye çapında önemli dereceler elde ederek, Kahramanmaraş’ın ve bölgenin medar-ı iftiharı oldular.

Dereceye giren öğrenciler için Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları konferans salonunda basın açıklaması ve tören düzenlendi.

Törende 2025 LGS'de tüm soruları doğru cevaplayarak 500 tam puan alan, Baran Taha Akıllı, Mehmet Muhsin Bozdere, Reyyan Çınar’a ve derece yapan diğer öğrencilere okul yönetimi tarafından plaket ve başarı belgeleri takdim edildi.

Özel KİPAŞ Eğitim Kurumları Ortaokul Müdürü Mücahit Dağdelen yaptığı açıklamada elde edilen başarılar hakkında katılımcıları bilgilendirerek emeği geçen herkese teşekkür etti.

Burada öğrencilerin bu dereceleri almasında önemli katkıları bulunan öğretmenleri ve dereceye giren öğrenciler, Aksu Haber’e özel açıklamalarda bulundu.