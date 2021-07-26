Terör mücadele etkin ve kararlı bir şekilde devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı, Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde 2, Barış Pınarı bölgesinde ise 1 olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Terör ve teröristle mücadelemiz etkin ve kararlı şekilde aralıksız devam ediyor.— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) July 26, 2021
Irak’ın kuzeyindeki Pençe Yıldırım ve Zap bölgelerinde iki, Barış Pınarı bölgesinde bir olmak üzere toplam 3 PKK/YPG’li terörist etkisiz hâle getirildi.#MSB #TSK pic.twitter.com/V8fbbi1p11