İddiaya göre, dün kızını kreşten almaya giden baba, kızının ağlayarak kolunu göstermesi üzerine morluk ve ısırık izlerini görmüş Cumhuriyet Polis Merkezi'ne giderek şikayetçi olmuştu.

Baba Y.E. "kızının bahse konu kurum içerisinde uyuduğu esnada başlarında bulunan öğretmen tarafından kolunun ısırıldığını" iddia ederek kreşte grup sorumlusu olarak görev yapan çocuk bakıcısı N.D'den şikayetçi olmuştu.

Olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü kreşte inceleme başlatmıştı.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığınca başlatılan soruşturma kapsamında kreşte çalışan çocuk bakıcısı N.D. gözaltına alındı.

N.D, savcılık sorgusu sonrası tutuklama talebiyle sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.