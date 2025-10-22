Kahramanmaraş Büyükşehir Belediyesinin düzenlediği 10. Uluslararası Kahramanmaraş Kitap Fuarı, edebiyatseverlerin buluşma noktası olmaya devam ediyor.

Fuar kapsamında düzenlenen söyleşide edebiyat tutkunları ile bir araya gelen öykü ve roman yazarı Güray Sürgü, yazarlık yolculuğuna ilişkin önemli anekdotlar paylaştı.

Kendi kitaplarından bölümlerle yazma yolculuğunu anlatan Sürgü, edebiyatseverlerle ilham dolu bir sohbet gerçekleştirirken, Kahramanmaraş’ın edebiyata adım atmasında önemli bir yeri olduğunu vurguladı. Söyleşinin ardından Sürgü, fuar alanında kitaplarını vatandaşlar için imzaladı.

Kahramanmaraş’ın Yedi Güzel Adam’ın ve şairlerin şehri olduğunu ifade eden Güray Sürgü şu ifadeleri kullandı:

“Kahramanmaraş Kitap Fuarının onuncu yılı ve burada olmaktan çok mutluyum. Kitabı okurlara, gençlere ulaştırmaya çalışan çabalar çok kıymetli ve inşallah bu şekilde onlarca sene devam eder. Benim edebi kamuya girişim de bundan 15 sene önce bu tarz etkinlik vesilesi ile olmuştu ve Kahramanmaraş’ta gerçekleşmişti. O yüzden Kahramanmaraş’ın yeri bende özeldir. Zaten Yedi Güzel Adam’ın şehri, şairler şehri. Burada olmak çok güzel” ifadelerini kullandı.