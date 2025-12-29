Resmi tatil takvimi incelendiğinde, 31 Aralık tarihinin Türkiye’de resmi tatil ya da yarım gün tatil kapsamında olmadığı net şekilde görülüyor. Bu nedenle 31 Aralık Çarşamba günü okullarda eğitim öğretim devam edecek.

Aynı şekilde kamu kurumları ve özel sektör çalışanları da normal mesai düzenine göre çalışacak. Eğitim takviminde 31 Aralık’a ilişkin herhangi bir tatil veya ders iptali kararı bulunmuyor.

1 Ocak Tatil mi, Okullar Açık mı?

1 Ocak 2026 Perşembe günü, Türkiye genelinde ulusal ve resmi tatil olarak uygulanıyor. Bu kapsamda:

Okullar 1 Ocak’ta kapalı olacak.

Kamu kurumları hizmet vermeyecek

Birçok özel sektör işletmesi faaliyetlerine ara verecek

Yılbaşı Tatili Kaç Gün?

Yılbaşı tatili sadece 1 gün sürüyor.

31 Aralık: Tatil değil, okul ve mesai var

1 Ocak: Resmi tatil

2 Ocak 2026 Tatil Mi?

Milli Eğitim Bakanlığı takvimine göre 1 Ocak Perşembe günü tüm okullarda eğitime ara verilecek. Ancak 2 Ocak Cuma günü için şu ana kadar alınmış bir tatil kararı bulunmamaktadır. Eğer Bakanlık veya Valilikler tarafından bir "idari izin" kararı açıklanmazsa, öğrenciler cuma günü ders başı yapacak.