Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi, silahlı saldırı davasında yargılanan iki sanık hakkında kararını açıkladı. Mahkeme, sanıkları “kasten öldürmeye teşebbüs” suçundan ayrı ayrı 21’er yıl hapis cezasına mahkûm etti.

6 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen olayda, iddiaya göre sosyal medya ve telefon üzerinden başlayan karşılıklı hakaretleşme kısa sürede büyüyerek silahlı saldırıya dönüştü. Yaşanan olayda A.A., A.K., D.K. ve U.B., tüfekle açılan ateş sonucu yaralandı.

Saldırıyı gerçekleştirdikleri öne sürülen M.M.K. ve F.Y. hakkında açılan davanın karar duruşması Elbistan 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuksuz yargılanan sanıklar ile taraf avukatlarının hazır bulunduğu duruşmada, sanıklar son savunmalarında pişman olduklarını belirterek beraat talebinde bulundu.

Mahkeme heyeti, dosya kapsamındaki deliller, tanık beyanları ve savunmaları değerlendirdi. Yapılan değerlendirme sonucunda her iki sanığın da “kasten öldürmeye teşebbüs” suçunu işlediklerine hükmeden mahkeme, sanıklara ayrı ayrı 21 yıl hapis cezası verdi.

Kararın ardından duruşma sona ererken, dosyanın istinaf yolunun açık olduğu öğrenildi.