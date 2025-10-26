Turistik Doğu Ekspresi 2025-2026 Sefer Takvimi Açıklandı

Bakan Uraloğlu, Turistik Doğu Ekspresi’nin bu sezon da binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlayacağını belirterek, trenin Türkiye’nin kültürel mirasını, doğal güzelliklerini ve tarihi dokusunu “raylar üzerinde” tanıtmaya devam edeceğini söyledi.

Uraloğlu, “Turistik Doğu Ekspresi'nin 2025-2026 kış sezonu seferleri 22 Aralık’ta başlayacak, 1 Mart 2026 tarihine kadar devam edecek.” ifadelerini kullandı.

60 Sefer, 32 Saatlik Eşsiz Deneyim

Bakan Uraloğlu, Ankara–Kars hattında 22 Aralık 2025 – 27 Şubat 2026 tarihleri arasında pazartesi, çarşamba ve cuma günleri,

Kars–Ankara yönünde ise 1 Mart 2026’ya kadar çarşamba, cuma ve pazar günleri olmak üzere toplam 60 sefer yapılacağını açıkladı.

Tren, rotası boyunca yolcularına sadece manzara değil, aynı zamanda şehirlerin kültürünü tanıma fırsatı da sunacak.

📍 Duruş noktaları ve süreleri:

Ankara–Kars yönünde: Erzincan’da 2 saat 30 dakika, Erzurum’da 4 saat

Kars–Ankara yönünde: İliç’te 3 saat, Divriği’de 2 saat 30 dakika, Sivas’ta 3 saat

Toplam 1.360 kilometrelik güzergâhta, duruşlar dahil yaklaşık 32 saat sürecek bu yolculukta karla kaplı dağlar, vadiler ve tarihi yapılar eşsiz kareler oluşturacak.

Bilet Satışları 27 Ekim Pazartesi Başlıyor

Turistik Doğu Ekspresi biletleri bireysel ve tur paketleri olarak iki şekilde satışa sunulacak.

Bakan Uraloğlu, “Bireysel yolculara ayrılan vagonlar için bilet satışları 27 Ekim Pazartesi günü başlayacak. Biletler, TCDD Taşımacılık satış kanallarından, tur paketleri ise yetkili acenteler aracılığıyla alınabilecek.” dedi.

Konforlu Yolculuk: 8 Vagon, 160 Yolcu Kapasitesi

Tren, her biri 10 kompartımanlı 8 yataklı vagon ve bir yemek vagonundan oluşuyor. Toplam 160 yolcu kapasiteli Turistik Doğu Ekspresi’nde yataklı kompartımanlarda iki kişi konaklayabiliyor.

2019'dan Bu Yana 81 Bin Yolcu

Turistik Doğu Ekspresi’nin, 2019’dan bu yana 81 binden fazla yolcuyu ağırladığını hatırlatan Bakan Uraloğlu, trenin özellikle gençler ve doğa tutkunları arasında büyük ilgi gördüğünü söyledi.

Uraloğlu, “Trenimiz, 2019’dan bu yana 81 bin 26 yolcuyu misafir ederek Türkiye’nin en özel turizm markalarından biri haline gelmiştir.” ifadelerini kullandı.