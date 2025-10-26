MasterChef 25 Ekim 2025 Son Bölümde Neler Oldu?

MasterChef Türkiye’de haftanın eleme potasına Aslı, Sümeyye, Nisa, Barış, Çağlar, Hakan ve Eylül girdi. Şefler yarışmacılardan ilk turda ana malzemesi beyaz lahana olan yaratıcı tabaklar hazırlamalarını istedi.

Süre 45 dakika olarak belirlendi. Yarışmacılar birbirinden farklı tabaklar ortaya çıkarırken, şeflerin değerlendirmesi sonucu Eylül, Barış ve Sümeyye potadan çıkmayı başardı.

Bu turda çift tadım yaptığı belirlenen Nisa, sosunu dökmek zorunda kaldı ve yemeğini sos olmadan servis etti. Mehmet Şef yarışmacıya, “Bu etapta bu hata yapılmaz” diyerek tepki gösterdi.

MasterChef’te Kim Elendi? (25 Ekim 2025)

İlk turdan sonra potada Nisa, Aslı, Çağlar ve Hakan kaldı. Şefler bu kez yarışmacılardan **Mehmet Şef’in özel tabağı ‘İçli Lagos’**u yapmalarını istedi. 45 dakikalık sürenin sonunda tabaklar şeflere sunuldu.

Değerlendirme sonunda en zayıf tabağı hazırlayan Nisa, MasterChef Türkiye 2025’e veda eden isim oldu.

Nisa Gözyaşlarını Tutamadı

Şeflerin kararını açıklamasının ardından yarışmaya 17. olarak veda eden Nisa, gözyaşlarını tutamadı. Duygusal anların yaşandığı stüdyoda diğer yarışmacılar arkadaşlarını sarılarak uğurladı.