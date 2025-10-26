Denetimlerde Güvensiz Ürünler Tespit Edildi

Ticaret Bakanlığı’na bağlı ilgili genel müdürlüklerce, bazı e-ticaret platformlarında satılan ürün gruplarına yönelik denetimler ve laboratuvar analizleri gerçekleştirildi.

Bu analizler sonucunda 20 Ekim’de yayımlanan genelgeyle, yüksek risk taşıyan ayakkabı, oyuncak ve saraciye ürünlerinin ülkeye girişinde kısıtlama getirildi.

Yeni düzenleme, insan sağlığı ve kamu güvenliğini korumak, ayrıca tüketicilerin güvenli ürünlere ulaşmasını sağlamak amacıyla hayata geçirildi.

Her ürünün teknik standartlara uygun üretilmesi, belgelendirilmesi ve uygunluk işareti taşıması zorunlu hale geldi.

Boğulma Riski Olan Oyuncaklar ve Yüksek Kurşun Oranlı Ayakkabılar

Yasak kapsamındaki ürünlerin, fiziksel ve kimyasal açıdan risk taşıdığı belirlendi.

Denetimlerde şu uygunsuzluklar tespit edildi:

Küçük parça içerdiği için boğulma riski oluşturan oyuncaklar ,

Keskin kenarlara sahip veya dayanıklılığı yetersiz ürünler ,

Pil yuvaları gevşek , vida eksiği bulunan elektrikli oyuncaklar ,

Bazı kadın sandaletlerinde yasal sınırın 50 katı kurşun tespit edildi,

Çanta, cüzdan ve kemer gibi saraciye ürünlerinde yüzde 75 oranında uygunsuzluk bulundu.

Kimyasal analizlerde, birçok üründe kurşun ve kadmiyum miktarının yasal limitleri aştığı belirlendi.

Tüketicilere 3 Farklı Seçenek Sunuldu

Yeni düzenlemeye göre, yüksek riskli ürünlerin 20 Ekim’den önce yüklemesi yapılmış olması durumunda basitleştirilmiş gümrük beyannamesi kapsamında işlem yapılabilecek.

Ancak yükleme tarihi sonrasında yapılan alışverişlerde tüketiciler için üç seçenek bulunuyor:

Normal usulde beyan (detaylı gümrük işlemi) E-ticaret platformu üzerinden iade talebi Eşyayı gümrüğe terk etme

Belirtilen süre içinde serbest dolaşıma girmeyen eşyalar, gümrüğe terk edilmiş sayılacak ve tasfiye sürecine alınacak.

Bu ürünleri daha önce sipariş eden tüketicilere cezai yaptırım uygulanmayacak.

E-Ticaret Platformlarına Yeni Yükümlülükler

Düzenleme kapsamında e-ticaret siteleri, “aracı hizmet sağlayıcı” statüsünde değerlendiriliyor.

Bu platformların, satışa sunulan ürünlerin güvenlik bilgilerini sistemlerinde bulundurmaları,

ilanlarda istenen teknik bilgileri görünür şekilde paylaşmaları ve

uygunsuz ürünleri 24 saat içinde kaldırmaları zorunlu hale geldi.

Bu yükümlülüklerin yerine getirilmemesi durumunda, idari yaptırımlar uygulanacak.

Yetkililer, hem tüketici sağlığının korunması hem de kurallara uyan firmalar için adil rekabet ortamı oluşturulması amacıyla denetimlerin devam edeceğini bildirdi.

Tüketici Sağlığı İçin Sıkı Denetim Dönemi

Yeni düzenleme ile birlikte Türkiye, güvensiz ürün ithalatına karşı yeni bir denetim dönemine giriyor.

Ticaret Bakanlığı, özellikle çocuk sağlığı ve tüketici güvenliği açısından risk taşıyan ürünlerin ülkeye girişini önlemeyi hedefliyor.