Sürecin Dönüm Noktası: 11 Temmuz Süleymaniye Töreni

Terörsüz Türkiye sürecinin en somut adımı, 11 Temmuz tarihinde Irak Kürt Bölgesel Yönetimi sınırlarındaki Süleymaniye kentinde atıldı.

MİT koordinasyonunda planlanan ve titizlikle yürütülen törene Diyarbakır’dan bir grup heyet katıldı. Aralarında DEM Parti üyeleri ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinin de bulunduğu 150 kişilik kafile, süreçte önemli bir rol üstlendi.

Bu törende terör örgütü PKK’nın ilk grubu silah bıraktı. Silah bırakanlar arasında örgütün üst düzey yöneticilerinden Bese Hozat da yer aldı. Törende PKK’nın yönetici kadrosundan birçok isim, ellerindeki silahları bırakarak sembolik bir şekilde yaktı.

Efkan Ala: “Yeni Dönemin Kapıları Açılacaktır”

AK Parti Genel Başkanvekili Efkan Ala, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Terörsüz Türkiye hedefine doğru milletimizin desteğiyle kararlılıkla yürüyoruz.” ifadelerini kullandı.

Ala, son dönemde atılan adımların, terörün tasfiyesine yönelik önemli bir aşamanın geride bırakıldığını gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

“İç cephemizi tahkim ederek yürüttüğümüz 'Terörsüz Türkiye' sürecinde bugün önemli bir eşiği daha geride bırakmış bulunuyoruz.

Yıllardır ülkemizin ayağında pranga olan terörün tamamen ortadan kalkmasıyla yeni bir dönemin kapıları açılacaktır.

Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ve Sayın Devlet Bahçeli'nin iradesiyle bu sorun tarih olacak."

Ömer Çelik: “Ana Hedefe Uygun İlerlemeler”

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de sürece ilişkin yaptığı açıklamada, PKK’nın Türkiye’den çekilme kararının “Terörsüz Türkiye yol haritasında önemli bir ilerleme” olduğunu belirtti.

Çelik açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“PKK’nın Türkiye içindeki unsurlarıyla birlikte Irak ve Suriye başta olmak üzere tüm bölgedeki silahlı yapılarının feshi ve silah bırakması süreci devam ediyor.

Bugünkü gelişmeler, Terörsüz Türkiye hedefinin somut sonuçlar vermeye başladığını gösteriyor.

Bu adımlar, demokrasimizin tüm tehditlerden arındırılması için atılmış stratejik ve tarihi bir hamledir.”

Bahçeli’nin Çağrısı ve Milli Dayanışma Vurgusu

Çelik, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin çağrısıyla oluşan stratejik politik zeminin, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın güçlü iradesiyle birleşerek bu süreci devlet politikasına dönüştürdüğünü vurguladı.

“Yüce Meclis’teki farklı partilerden oluşan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu, sürecin milli irade temelinde yürütüldüğünü göstermiştir.

Sürecin her türlü provokasyondan korunması için azami dikkat gösterilmelidir.” dedi.

“Türkiye Cumhuriyeti Gündemine Hakimdir”

Ömer Çelik, süreci saptırmaya yönelik iddialara da tepki göstererek şunları kaydetti:

“Sayın Cumhurbaşkanımızın yüksek devlet iradesiyle, devletimizin tüm kurumları Terörsüz Türkiye hedefi için kararlılıkla çalışmaktadır.

Türkiye Cumhuriyeti gündemine hakimdir. Her bir vatandaşımızın desteğiyle kardeşliğimiz ve tarih birliğimiz güçlenmektedir.”

Terörsüz Türkiye Hedefi: Yeni Bir Dönemin Başlangıcı

Türkiye, “Terörsüz Türkiye” süreci ile birlikte sadece terörle mücadelede değil, bölgesel barış ve istikrar açısından da yeni bir döneme adım atıyor.

Uzmanlara göre bu gelişme, Türkiye’nin güvenlik politikalarında tarihi bir kırılma noktası olarak değerlendiriliyor.