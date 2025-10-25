Netflix, 31 Ekim'de izleyiciyle buluşacak oyuncu Gupse Özay imzalı yeni çocuk-aile animasyon dizisi Gupi'yi İstanbul'da düzenlenen etkinlikle tanıttı.

Senaryosu Gupse Özay tarafından kaleme alınan Nu Animasyon yapımı dizide, ana karakter Gupi'yi Gupse Özay seslendiriyor.

Ünlü komedyenin kendi hayatından esinlendiği ve seslendirmesini üstlendiği Gupi, yeni bir eve taşınan haylaz Gupi'nin hareketli maceralara atılıp komşularıyla beklenmedik dostluklar kurarken etrafına hem neşe hem de kaos saçma hikâyesini konu ediniyor.

Yapımda ayrıca Dora Kaplan (Sepi), Rüzgar Özacun (Papi), Ayris Kaplan (Beto), Ebru Saçar (Gupi Anne/Börekçi Teyze), Oğuz Özoğul (Gupi Baba/Tombik Amca), Canan Çiftel (Tombik Teyze/Sepi Anne), Cihan Kaplan (Basketçi Abi/Ressam Abi) ve Kamil Özkavcı (Hayvansever Abi) karakterlere sesleriyle hayat veriyor.

