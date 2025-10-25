Cumhuriyet Mahallesi’nde genç girişimci Mert Can Akkurt tarafından hizmete sunulan mağaza, giyime dair her türlü ürünün bir arada bulunduğu konseptiyle dikkat çekiyor.

Birbirinden değerli markaların ürünlerinin yer aldığı Luxury Store, kentte modayı yakından takip edenlerin yeni adresi olmayı hedefliyor.

Gerçekleştirilen açılış törenine DEVA Partisi Kahramanmaraş Milletvekili Dr. İrfan Karatutlu, Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkanvekili Mehmet Beşen, KMTSO Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Buluntu, Kahramanmaraş Esnaf ve Sanatkârlar Odaları Birliği Başkanı Ahmet Kuybu, Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt, oda başkanları ve çok sayıda davetli katıldı.

Açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından protokol üyeleri mağazayı gezerek ürünleri inceledi.

Törende konuşan mağaza sahibi Mert Can Akkurt, Kahramanmaraş’a şıklık ve zarafeti getirmeyi amaçladıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Luxury Store olarak kentimize modern ve kaliteli bir giyim anlayışı kazandırmak istiyoruz. Her kesime hitap eden ürünlerimizle şehrimizin modasına yeni bir soluk getirmeyi hedefliyoruz.” dedi.

Terziler ve Konfeksiyoncular Odası Başkanı Muhlis Akkurt ise genç girişimcilere her zaman destek verdiklerini vurgulayarak, “Mert Can gibi vizyon sahibi gençlerin önünü açmak, şehrimizin gelişimi için büyük önem taşıyor. Oğlumun bu adımıyla gurur duyuyorum.” ifadelerini kullandı.

Törene katılan davetliler de yaptıkları açıklamalarda, Kahramanmaraş’ın genç girişimcilere ve bu tür yenilikçi yatırımlara her zamankinden daha fazla ihtiyaç duyduğunu belirttiler.

Luxury Store artık Kahramanmaraşlıların şıklık ve zarafeti buluşturduğu yeni moda durağı olarak hizmet veriyor.