Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezi önünde düzenlenen Hayır Çarşısı, yoğun ilgi gördü.

Birbirinden lezzetli ve özenle hazırlanmış ürünlerin yer aldığı çarşıda; dönerden sarmaya, pamuk şekerden sıcak içeceklere kadar pek çok ikram, gönüllüler ve Genç İHH üyeleri tarafından ziyaretçilere sunuldu.

Katılımcılar hem lezzetli ürünlerin tadına baktı hem de Filistin halkına destek olmanın manevi huzurunu yaşadı.

Etkinlikte açıklamalarda bulunan İHH Kahramanmaraş Şube Başkanı Yusuf Bülbül, Filistin’de yaşanan zulme dikkat çekerek, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Bu etkinliği, oradaki kardeşlerimize destek olmak ve farkındalık oluşturmak amacıyla düzenledik. Kahramanmaraş halkı her zaman mazlumların yanında olmuştur, olmaya da devam ediyor.” ifadelerini kullandı.

İHH Kahramanmaraş Kadın Kolları Başkanı Sevilay Tüfekçi ise hayır çarşısının büyük bir gönül seferberliğiyle gerçekleştiğini belirterek, şu ifadeleri kullandı:

“Destek veren tüm bağışçılarımıza, emeğiyle katkı sunan gönüllülerimize ve bu iyilik hareketine katılan herkese teşekkür ediyoruz. Bu çarşı, birlik ve merhametin en güzel örneği oldu.” dedi.

Katılımcıların yoğun ilgisiyle geçen etkinlik, hem iyiliğin hem de kardeşliğin şehri Kahramanmaraş’ta, gönülleri Filistin’e bağlayan anlamlı bir buluşmaya dönüştü.