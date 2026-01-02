Polis Akademisi Başkanlığı, 33. Dönem Polis Meslek Eğitim Merkezleri (POMEM) için beklenen alım ilanını resmen duyurdu. Yapılan açıklamaya göre, lisans ve önlisans mezunları arasından toplam 10.000 öğrenci POMEM bünyesinde eğitim alarak polis memuru olarak göreve başlayacak.

33. Dönem POMEM kontenjan dağılımı

Resmi ilan kapsamında kontenjanlar şu şekilde belirlendi:

Lisans mezunu: 6.800 erkek, 1.200 kadın (toplam 8.000)

Önlisans mezunu: 1.700 erkek, 300 kadın (toplam 2.000)

Böylece 33. Dönem POMEM kapsamında toplam 10 bin polis adayı alınacak.

POMEM başvuruları ne zaman, nasıl yapılacak?

Adaylar, 31 Aralık 2025 – 20 Ocak 2026 tarihleri arasında https://ais.pa.edu.tr/ adresi üzerinden e-Devlet şifreleriyle ön başvurularını yapabilecek. Son başvuru tarihi 20 Ocak 2026 Salı günü saat 17.00 olarak açıklandı.

KPSS puanı ve sıralama sistemi

Başvuruların ardından adaylar, KPSS puan üstünlüğüne göre sıralanacak. Her bir kontenjan için en yüksek puandan başlanarak kontenjanın 10 katı aday, bir sonraki sınav aşamasına çağrılacak.

Şehit ve vazife malulü eş ve çocukları ise bu sıralama kuralından muaf tutulacak.

33. Dönem POMEM başvuru şartları

İlanda yer alan temel başvuru şartları şu şekilde:

T.C. vatandaşı olmak

Lisans veya önlisans mezunu olmak (YÖK denkliği kabul edilen yurtdışı mezuniyetler dahil)

KPSS taban puanı: Lisans mezunları için 2024 veya 2025 KPSS P3'ten en az 60 , Önlisans mezunları için 2024 KPSS P93'ten en az 65

Şehit/vazife malulü yakınları için taban puanın en az %80’i

01 Ocak 1996 ve sonrası doğumlu olmak

Boy şartı: Kadınlarda en az 162 cm, erkeklerde en az 167 cm

Beden kitle endeksi 18–27 arasında olmak

Silah taşımaya ve silahlı görev yapmaya engel durumu bulunmamak

Sağlık şartlarını taşımak, adli sicil ve güvenlik soruşturmasından olumlu sonuç almak

Sınav ve eğitim süreci

Ön başvurusu kabul edilen adaylar, POMEM giriş sınavı aşamalarına alınacak. Sınav ve eğitim süreçlerini başarıyla tamamlayan adaylar, polis memuru olarak atanacak. Sınav ücreti ve hesap bilgileri ise Polis Akademisi’nin www.pa.edu.tr adresinden ayrıca duyurulacak.