Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi Göçmen Kaçakçılığı ve İnsan Ticaretiyle Mücadele Grup Amirliği ekipleri ilçeye düzensiz göçmen getirileceği bilgisi üzerine çalışma başlattı. Yapılan çalışmaların ardından ilçede durdurulan 3 minibüste aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 33 düzensiz göçmen yakalanırken, U.Ş., M.E.H., G.Y., Y.G. gözaltına alındı. Öte yandan göçmen kaçakçılığı suçundan elde edildiği değerlendirilen 70 bin 325 liraya da el konuldu.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne getirilen düzensiz göçmenlerin İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderileceği öğrenilirken, gözaltına alınan 4 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek.