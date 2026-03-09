Ağrı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında yasa dışı bahis ve suç gelirlerinin aklanmasına yönelik geniş çaplı bir operasyon gerçekleştirildi.

Başsavcılık Bilişim Suçları Soruşturma Bürosu koordinesinde yürütülen çalışmalarda, Ağrı, İstanbul, İzmir, Kastamonu, Rize, Tekirdağ, Muğla, Antalya ve Kocaeli başta olmak üzere birçok ilde eş zamanlı baskınlar düzenlendi.

Operasyon kapsamında 57 farklı adrese yapılan baskınlarda 67 şüpheli gözaltına alındı. Firari olduğu belirlenen 6 kişi için ise arama çalışmaları sürüyor.

Yasa Dışı Bahis İçin Banka Hesapları Kullanılmış

Siber Suçlarla Mücadele ekiplerinin yürüttüğü teknik inceleme ve takip çalışmaları sonucunda, zanlıların yasa dışı bahis sitelerinde para transferini sağlamak için farklı kişilere ait banka hesaplarını kullandıkları tespit edildi.

Şüphelilerin temin ettikleri bu hesapları yasa dışı bahis sitelerinin ödeme panellerine tanımlayarak para trafiğini yönettikleri ortaya çıktı.

3,5 Milyar Liralık Para Aklama Tespiti

Mali Suçları Araştırma Kurulu (MASAK) tarafından yapılan incelemelerde zanlıların yaklaşık 3 milyar 500 milyon liralık yasa dışı bahis gelirini aklamaya aracılık ettikleri belirlendi.

Soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken adreslerde yapılan aramalarda 5 ruhsatsız silah ve mühimmat da bulundu.

Banka ve Kripto Hesaplarına El Konuldu

Savcılık talimatıyla 70 kişinin Türkiye genelinde faaliyet gösteren:

36 mevduat bankası

59 elektronik ödeme kuruluşu

58 kripto varlık hizmet sağlayıcısı

üzerindeki tüm hesaplarına el konuldu.

Ayrıca suç gelirleriyle elde edildiği değerlendirilen 3 araca da el konulduğu bildirildi.

Soruşturma Devam Ediyor

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürerken, soruşturmanın çok yönlü olarak devam ettiği bildirildi.

Yetkililer, özellikle dijital platformlar üzerinden yürütülen yasa dışı bahis faaliyetlerine karşı mücadelelerin kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.