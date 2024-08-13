Kahramanmaraş, tarihine ve kültürüne yaraşır bir şekilde, Uluslararası Geleneksel Ağustos Fuarı'nın dördüncü gününde de coşkuyu doruklarda yaşadı.

Bu eşsiz etkinlik, şehrin ruhunu yansıtan bir atmosferde ziyaretçilerini ağırlamaya devam ediyor.

Fuarın dördüncü gününde de ziyaretçi akını hız kesmeden devam etti.

Her köşesi özenle dekore edilmiş stantlar, rengarenk ışıklandırmalarla bezenmiş alanlar ve yerel sanatçıların performansları, misafirlere unutulmaz anlar yaşattı.

Özellikle yöresel lezzetlerin sergilendiği bölümler, damak tadına düşkün ziyaretçilerin vazgeçilmez durağı oldu.

Geleneksel müziklerin yankılandığı fuar alanında, yerli ve yabancı turistler adeta zamanın nasıl geçtiğini unuttu.

Renkli kostümleriyle dolaşan animatörler, çocukların neşesine neşe katarken, yetişkinler de çeşitli atölye çalışmaları ve sunumlarla zengin bir deneyim yaşadı.

Fuar organizatörleri, bu büyük ilginin kendilerini mutlu ettiğini ve her geçen yıl daha da büyüyen bir etkinliğe ev sahipliği yapmanın gururunu yaşadıklarını ifade etti.