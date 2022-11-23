Düzce'nin Gölyaka ilçesinde 5,9 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Sarsıntı çevre illerde de hissedildi.

Düzce Valisi Cevdet Atay, yaşanan 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından tedbir amaçlı eğitim-öğretime bir gün ara verildiğini duyurdu.

Paylaşımında, "Hepimize çok geçmiş olsun" notunu düştü.

Aynı zamanda kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli ve hamile personel de idari izinli sayılacak.

Kentte meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki depremin ardından Valilik, AFAD ve 112 Acil Servis ekiplerine şu ana kadar ulaşan can kaybı bilgisinin bulunmadığını vurgulayan Atay, ekiplerin saha taramasının devam ettiğini ifade etti.

Sakarya'da eğitime ara

Sakarya Valisi Çetin Oktay Kaldırım da, deprem nedeniyle kentte eğitim öğretime bir gün ara verildiğini açıkladı.

Vali Kaldırım, saha araştırmalarına göre şu an kent genelinde hasar bulunmadığını, herhangi bir yaralanmanın söz konusu olmadığının altını çizdi.

Bolu'da eğitime ara



Bolu Valisi Erkan Kılıç, Düzce'de meydana gelen 5,9 büyüklüğündeki deprem sonrasında İzzet Baysal Caddesi'nde toplanan vatandaşlara "geçmiş olsun" dileklerini ileten Kılıç, depremin Bolu'da da hissedildiğini söyledi.

Öte yandan Valilikten yapılan açıklamada, "Deprem nedeniyle tedbir amaçlı ilimiz genelinde tüm eğitim kurumlarında bir gün eğitim öğretime ara verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesinde bugünkü vize sınavları ertelendi

BAİBÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamada, Bolu'da da hissedilen Düzce Gölyaka merkezli deprem nedeniyle bugün yapılacak sınavların ertelendiği, derslerin yapılmayacağı bilgisi paylaşıldı.

Diğer günlerde düzenlenecek sınavlar ve derslerde bir değişikliğin olmadığı, ertelenen sınavların daha sonra belirlenecek tarihte yapılacağı ifade edildi.

Öte yandan, Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde de eğitim öğretime bir gün ara verildiği duyuruldu.

Zonguldak iki ilçesinde eğitime ara verildi

Zonguldak'ın Ereğli ve Alaplı ilçelerinde de eğitim öğretime bir gün ara verildi.