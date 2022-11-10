40 bin fidanla Türkiye haritası ve Türk bayrağı figürü oluşturuluyor

Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında Orman Bölge Müdürlüğü ile Kastamonu Üniversitesi öncülüğünde, 2 dönüm alanda ağaçlandırma çalışması başlatıldı.

Üniversite kampüsünde belirlenen alana fidanlar Orman Bölge Müdürlüğü personelince, Türkiye haritası, içine de ay ve yıldız şeklinde dikiliyor. Fidan dikiminde görev alan personel, ay ve yıldızın çevresinde dizilerek fotoğraf da çektirdi.

Kastamonu Fidanlık İşletme Müdürü Levent Teroğlu, iki kurumun iş birliğinde çalışmaya yaklaşık 15 gün önce başlandığını söyledi.

İnebolu'dan başlayıp cepheye kadar uzanan İstiklal Yolu'nun Türk tarihinde önemli bir yere sahip olduğunu vurgulayan Teroğlu, "Cepheye cephane taşınan bu yol, Kurtuluş Savaşı'nda önemli bir yere sahip. Türkiye haritası ve Türk bayrağının oluşturulduğu yer, aynı zamanda İstiklal Yolu'nun hemen yanında bulunuyor. Bu durum haritanın önemini daha da artırıyor" dedi.

Herkesin haritayı bir an önce tamamlamak için çalıştığını dile getiren Teroğlu, sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye'nin farklı yerlerinden getirdiğimiz 5 bin taflan ile 35 bin sabin ardıcı fidanı olmak üzere toplam 40 bin fidanla Türkiye haritası çiziyoruz. 20 işçi ve mühendislerimizin yanı sıra üniversiteden hocalarımız ve öğrencilerimizle bu işi üstlendik. Şu anda yarısına yaklaşık. Yaklaşık bir aylık çalışma olacak."