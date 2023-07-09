Bursa'nın Büyükorhan ilçesinde yüzyıllardır pişirilen kavurmayı daha önce bölgede bulunan vatandaşlar yemek için sıraya giriyordu. İlçenin gönüllü turizm elçisi Ali Erdem'in yaptığı tanıtım atakları sonucu damaklarda ayrı bir lezzet bırakan meşhur kavurma ve güvecin ünü tüm Türkiye'ye yayıldı.

Artık Türkiye'nin her yerinden kavurmayı yemek için lezzet tutkunları cuma günleri ilçeye akın ediyor. Her cuma günü taze olarak kesilen kuzu ve keçi etinden yapılan tonlarca kavurma ilçeyi ziyaret eden lezzet tutkunları tarafından kısa sürede bitiriliyor.

Büyükorhan ilçesinde kekikle yetişen kuzu ve keçilerin kesilmesiyle taze taze pişirilen kavurma ve güveçler misafirlere ikram ediliyor. Büyükorhan ilçesinde asırlardır canlı hayvan ticaretinin gerçekleştiği ve yeni kesilen hayvanların etlerinin kavurma ve güveç yapılıp satıldığı Cuma Pazarı'na Türkiye'nin her yerinden insan geliyor. 8 bin nüfusluk ilçe, 1 yılda yaklaşık 57 bin misafir ağırlayarak ilçe nüfusunun 7 katı misafir ağırlamış oldu.

Cuma Pazarı'nda işletmesi olan Mesut İlhan, "Son 1 yılda Türkiye’nin her yerinden misafirler geliyor. İlçe nüfusumuzun yaklaşık 7 katı misafir ağırladık. Bu çok ciddi bir rakam. Biz hizmetlerimizi aksatmadan misafirlerimizi memnun etmek için en iyi hizmeti vermeye çalışıyoruz'' dedi.