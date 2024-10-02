Operasyonlar sonucu organize suç örgütü üyesi 30 şüpheli gözaltına alındı.
Şüphelilerin, eğlence mekânlarını cebir ve tehdit kullanarak ele geçirmeye çalışma, esnafa ait iş yerlerini kurşunlama, silahlı tehditle mağdur şahıslara zorla senet imzalattırma, silah ticareti yapma, suç işlemek amacıyla örgüt kurma, silahla kasten yaralama, vergi usul kanununa muhalefet etme, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma, yağma, tefecilik, şantaj ve tehdit suçlarından haklarında soruşturma başlatıldı.
Editör: Yunus Firdevsoğlu