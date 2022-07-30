Ankara'da faaliyet gösteren bir grosmarketin servis aracının bulunduğu alanda meydana geldi. İddialara göre, marketten alışveriş yapan müşteri, marketin servis aracını kullanmak istedi.

Şoför ise müşterinin fişini kontrol ettiği zaman servise binmek için gerekli olan alışveriş ücretinin 5 lira altında olduğunu görünce servisten indirdi.

Grosmarket müşterisi bunun üzerine servis aracının altına girdi. Araç altından zorla çıkartılan müşteri etrafındakilere tepki gösterdi.

Servis aracıysa hiçbir şey olmamış gibi yoluna devam etti. Tüm bu yaşananlarsa etraftaki bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.